Российские летчики в Кыргызстане отработают навыки полетов в высокогорье

Военные летчики российской авиабазы «Кант» в Кыргызстане в зимний период обучения отработают навыки пилотирования в условиях высокогорья и разреженного воздуха. Об этом сообщил командир соединения полковник Андрей Янкин, передал телеканал «Звезда».

«Основное внимание, конечно, уделим совершенствованию навыков летного состава по пилотированию в условиях высокогорья и разреженного воздуха, применению штатного вооружения штурмовиков Су-25СМ и вертолетов Ми-8МТВ, использованию прицельно-навигационного оборудования летательных аппаратов», — рассказал офицер.

Объединенная российская авиационная база «Кант» является частью Коллективных сил быстрого развертывания ОДКБ. На ее вооружении штурмовики Су-25 и вертолеты Ми-8.

По словам полковника, инженерно-технический состав и специалисты наземных служб подразделения отработают, помимо выполнения плановых задач, нормативы по обслуживанию, ремонту вооружения, технических узлов и агрегатов летательных аппаратов.

Командир российской авиабазы подчеркнул, что 2018 год обещает быть очень насыщенным в плане боевой учебы, участия в международных учениях, командно-штабных тренировках под эгидой ОДКБ и в масштабе Центрального военного округа РФ.