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Общество

Запретить вход подросткам в компьютерные клубы в Бишкеке предлагает депутат

Возможно ли запретить вход несовершеннолетним в компьютерные клубы? Таким вопросом задался сегодня на очередной сессии Бишкекского городского кенеша депутат Жаныбек Абиров.

Он отметил, что практически вблизи каждого образовательного учреждения расположены такие клубы.

Его коллега Валентина Лисниченко отметила, что законодательство не позволяет ограничивать работу компьютерных клубов в учебное время. «Мы проводили несколько круглых столов, приглашали представителей клубов через налоговую службу, чтобы найти паритетное решение, чтобы они хотя бы в учебное время не пускали учащихся. Но ни один владелец клуба к нам не пришел, не идут они на диалог. И привлечь к ответственности, к сожалению, мы не можем», — посетовала депутат.

Ранее она отметила рост рэкетирства среди несовершеннолетних и связала его с компьютерными клубами.
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