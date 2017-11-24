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Общество

Медики прогнозируют пик заболеваемости ОРВИ и гриппом

Пик заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ) и гриппом ожидается во второй половине декабря. Об этом ИА «24.kg» сообщил начальник эпидуправления Департамента профилактики заболеваний и госсанэпиднадзора Абдыкадыр Жороев.

По его словам, на сегодня эпидситуация в стране стабильная.

«За последнюю неделю (с 13 по 19 ноября) зарегистрировано 3 тысячи 983 случая ОРВИ, наблюдается рост на 14,7 процента по сравнению с предыдущей неделей. Высокие показатели зарегистрированы в Бишкеке и Оше. Гриппа нет, лабораторно подтвержден лишь один случай гриппа в начале октября», — сказал Абдыкадыр Жороев.

Одна из самых эффективных мер профилактики — вакцинация против гриппа.

«Время для прививания еще есть. После получения вакцины выработанный иммунитет сохраняется в течение года. Рекомендуется вести здоровый образ жизни, правильно питаться, сохранять физическую активность, регулярно тщательно мыть руки с мылом, по возможности сократить время пребывания в местах скопления людей. Также следует регулярно проветривать помещения, а если заболели, обязательно оставаться в домашних условиях, детей не отправлять в детсад или школу», — советует Абдыкадыр Жороев.

Нельзя заниматься самолечением, необходимо вызвать медработника на дом. Только врач может назначить правильный курс лечения.
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