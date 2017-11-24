Медики прогнозируют пик заболеваемости ОРВИ и гриппом

Пик заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ) и гриппом ожидается во второй половине декабря. Об этом ИА «24.kg» сообщил начальник эпидуправления Департамента профилактики заболеваний и госсанэпиднадзора Абдыкадыр Жороев.
По его словам, на сегодня эпидситуация в стране стабильная.
«За последнюю неделю (с 13 по 19 ноября) зарегистрировано 3 тысячи 983 случая ОРВИ, наблюдается рост на 14,7 процента по сравнению с предыдущей неделей. Высокие показатели зарегистрированы в Бишкеке и Оше. Гриппа нет, лабораторно подтвержден лишь один случай гриппа в начале октября», — сказал Абдыкадыр Жороев.
Одна из самых эффективных мер профилактики — вакцинация против гриппа.
Нельзя заниматься самолечением, необходимо вызвать медработника на дом. Только врач может назначить правильный курс лечения.