Фото из личного архива. Дорджи Кинлай

Дорджи Кинлай родом из Королевства Бутан. В Бишкеке он живет уже пять лет и работает представителем Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных Наций (ФАО ООН) в КР.

— Я был приятно удивлен красотой зеленого города Бишкека и естественной красотой всей страны. Это чувство укрепило гостеприимство и теплое отношение очень добрых людей в Кыргызстане. И поэтому я чувствую себя здесь как дома.

— Что в Бишкеке напоминает вам о вашем родном городе?

— Прежде всего — горы. А во-вторых, некоторые из ваших обычаев схожи с традициями в Бутане. Мы заботимся о людях, члены больших семей очень близки и также заботятся друг о друге. Также схожа традиция собирать друзей и родственников в дни скорби и на праздники.

— Чего вам не хватает в Кыргызстане?

— Как единственная бутанская семья в Кыргызстане мы упускаем возможность быть с нашими соотечественниками особенно во время национальных праздников. Но мы заменяем упущенную возможность просмотром бутанских телепередач.

— Появилось ли у вас за это время любимое место в столице Кыргызстана?

— Мне нравится центральная площадь Ала-Тоо. Это прекрасное место для прогулок в любое время дня и года.

— Какие блюда национальной кухни вам нравятся?

— Я вегетарианец. Мне нравится ашлямфу из Каракола. Я не ем мясные блюда, а это значит, что упускаю возможность попробовать лучшие блюда кыргызской кухни.

— Что очаровало и разочаровало вас при близком знакомстве с местным населением?

— Люди по большей части очень дружелюбны и готовы помочь. Однако в связи с ростом численности населения и увеличением количества автомобилей, я считаю, что необходимо тщательно следить за стилем вождения некоторых граждан для общей безопасности, особенно детей.

— Что бы вы изменили в Бишкеке?

— Я бы хотел увидеть улучшения в сфере общественного транспорта и уменьшить количество автомобилей.