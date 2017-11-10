На КПП «Чон-Капка» на кыргызско-казахской границе с трудом проходят бусы

На контрольно-пропускном пункте «Чон-Капка» на кыргызско-казахской границе с трудом проходят и бусы. Об этом ИА «24.kg» сообщили в независимом профсоюзе водителей-дальнобойщиков Кыргызстана.



По их данным, грузовые бусы проезжали через границы без особых проблем, но с 7 ноября их тоже начали проверять длительное время, что породило большую очередь.

Как сообщили в профсоюзе, два дня назад немного ускорился темп пропуска, но с 9 ноября пропуск снова замедлился.

С 10 октября на всех КПП кыргызско-казахской границы из-за усиленной проверки со стороны Казахстана наблюдается большое скопление грузовых машин.