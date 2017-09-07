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Общество

Дело Текебаева. В суде ходатайствуют о допросе Азамата Мурзалиева

Сегодня в Бишкекском городском суде продолжается рассмотрение апелляционной жалобы на приговор Первомайского райсуда по делу депутата парламента Омурбека Текебаева и экс-главы МЧС Дуйшенкула Чотонова.

Адвокаты подсудимых ходатайствуют о допросе бывшего руководителя ЗАО «Альфа Телеком» Азамата Мурзалиева. Последний отбывает наказание в колонии по приговору суда. Он по обвинению в коррупции приговорен к 12 годам лишения свободы.

По словам адвоката Канатбека Хасанова, именно Азамат Мурзалиев может дать обьективную оценку по событиям 2010 года вокруг компании, так как он занимал руководяющую должность в MegaСom.

«Азат Базаркулов не компетентен по многим вопросам. Точный ответ может дать только Азамат Мурзалиев, который был гендиректором компании. Поэтому просим обеспечить его явку», — добавил юрист.

Суд отказал в ходатайстве. Канатбек Хасанов заявил очередной отвод судье. Но и в отводе тоже было отказано.

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