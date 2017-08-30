Супруга влиятельного сотрудника ДПС зарабатывает на штрафстоянке

Частная штрафстоянка, сотрудничающая с Патрульной милицией Бишкека, связана с бывшим заместителем начальника Дорожно-патрульной службы Нурбеком Молдогазиевым. Его жена - Жыпара Дуйшоналиева, а это подтверждено выпиской из Департамента регистрации прав на недвижимое имущество, с 2012 года получает деньги с каждого автомобиля на стоянке. Об этом сообщает Kloop.kg.

Штрафстоянка, о которой идет речь, находится возле Управления патрульной милиции (УПМ) Бишкека по улице Карадарьинской. На эту штрафстоянку в порядке закона отвозят автомобили, попавшие в ДТП или под арест.

По информации издания, в августе 2012 года Дуйшоналиева получила эту землю в аренду от мэрии Бишкека на пять лет. Договор аренды истекает в 2017-м, но владелица парковки уже договорилась о его продлении.

Нурбек Молдогазиев в 2016 году исполнял обязанности главы Дорожно-патрульной службы (ДПС), а до этого был заместителем начальника. В настоящее время он является старшим инспектором ведомства.

По сообщению Kloop.kg со ссылкой на сотрудника штрафстоянки, парковкой фактически управляет сам Молдогазиев. Охранник также сказал, что Молдогазиев иногда по вечерам приезжает на стоянку, чтобы проверить, как идет работа.