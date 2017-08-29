Суд Жапарова. Эмильбек Каптагаев выступил в защиту подсудимого

На судебном процессе по делу Садыра Жапарова допрашивают пострадавшего Эмильбека Каптагаева. В 2013 году в Караколе, когда митингующие взяли его в заложники, он был полномочным представителем правительства в Иссык-Кульской области.

«Я, как потерпевший, в первую очередь заинтересован в раскрытии этого преступления и в том, чтобы те, кто его совершил, понесли наказание», — заявил он.

С самого начала говорилось о причастности к этому делу Жапарова. Причина — заявление Кенжебека Жумабаева, который участвовал в митинге. Он заявил, что Жапаров дал указание взять меня в заложники. Эмильбек Каптагаев

«Сразу после митинга Жумабаев был задержан и вскоре отпущен. Я обратился в правоохранительные органы с вопросом, почему его отпустили, ведь Жумабаев на митинге участвовал не как журналист, а как один из организаторов», — сказал Каптагаев.

По его словам, тогда обращение проигнорировали. Но в прошлом году Жумабаева неожиданно задержали и осудили. Именно после этого появилось заявление на Садыра Жапарова.

Я с самого начала говорил, что в этом деле вина Жапарова не доказана. Я его не оправдываю. Если он в чем-либо виновен, должен быть наказан. Но на сегодня его вина не доказана. И осуждать его, бездоказательно привязав к моему имени, нельзя. А он получил срок только за захват меня в заложники. Я не хочу, чтобы осуждали невиновных. Эмильбек Каптагаев