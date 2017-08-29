Хозяин угнанного авто сам привез злоумышленника в милицию

Жайылский районный суд вынес решение по уголовному делу ранее неоднократно судимого мужчины без определенного места жительства, который, будучи пьяным, угнал бусик. Об этом сообщается в постановлении суда.

В ходе заседания установленно, что обвиняемый 6 мая в состоянии алкогольного опьянения у средней школы № 3 города Кара-Балты кирпичом разбил окно двери микроавтобуса Mercedes-Benz Sprinter и угнал его.

Подсудимый вину признал полностью и рассказал, что в этот день проснулся на Чалдоварской остановке и пошел искать металлолом. На полученные деньги купил водки и выпил ее. Увидел на обочине дороги Mercedes-Benz Sprinter, подошел к авто и, увидев в салона кожаную куртку, взял кирпич и разбил стекло. После зашел в салон и начал искать деньги, но не нашел. Зато в кармане куртки обнаружил ключ от машины, завел ее и поехал в Панфиловский район. В селе Алексеевка его остановил мужчина, который представился владельцем бусика, и они вместе поехали в ОВД Жайылского района, где угонщик сознался.

Потерпевшая рассказала, что автомашина оформлена на нее, а ездит на ней супруг. Просит наказать подсудимого по закону, поскольку ущерб не возмещен, они сами восстанавливали разбитое окно.

Суд признал угонщика виновным и приговорил к пяти годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строго режима. Кроме того, он должен выплатить штраф в 10 тысяч сомов.