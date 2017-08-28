Суд по делу журналиста Сапанова вновь отложили

Судебный процесс по делу журналиста Зулпукара Сапанова вновь отложили из-за болезни подсудимого.

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Напомним, на прошлом заседании прокурор попросил осудить Сапанова на шесть лет за выпущенную им в августе 2016 года книгу «Кыргыз санжырасы», в которой говорится о том, что кыргызы не мусульмане. Автор написал в ней о языческом прошлом кыргызов и задался вопросом, не навязывают ли священнослужители кыргызскому народу веру в Аллаха.

В ГКНБ издание расценили как разжигающее межрелигиозную рознь и возбудили уголовное дело. Книга Сапанова вызвала возмущение и у части священнослужителей.