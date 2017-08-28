Посольство КР в РФ поможет оспорить решение суда по погибшим в пожаре в Москве

Посольство Кыргызской Республики в Российской Федерации посодействует родственникам погибших в обжаловании решения суда в связи с мягкостью вынесенного наказания и продолжит работу с российскими компетентными органами в части выплаты страховых компенсаций в судебном порядке. Об этом сообщает пресс-служба посольства.

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Напомним, 27 августа 2016 года при пожаре в типографии «Печатный экспресс» города Москвы трагически погибли 14 кыргызстанок.

«Была выражена просьба откликнуться родственников погибших граждан и других лиц, признанных потерпевшими, для подачи судебных исков», — говорится в сообщении.

В ходе митинга по погибшим представителями кыргызских общественных организаций была выражена просьба о регулярном проведении компетентными органами в Кыргызстане разъяснительной работы с трудовыми мигрантами, выезжающими на заработки в Россию, по соблюдению правил безопасности труда, обязательном заключении трудовых или гражданско-правовых договоров при трудоустройстве, страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний.