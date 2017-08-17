Шесть кыргызстанок держали в секс-рабстве в Анталье

Полиция турецкого города Антальи задержала группу мужчин, предположительно принуждавших девушек из Кыргызстана к занятию проституцией. Об этом со ссылкой на издание Milliyet сообщает «Азаттык».

По его данным, во время рейда в районах Манавгат, Сиде, Селимийе и Кумкой по подозрению в принуждении иностранок к занятию проституцией задержали семерых мужчин.

Полиция сообщает, что стало известно о шести гражданках Кыргызстана и пяти женщин из Узбекистана, которых держали в сексуальном рабстве. Задержанных девушек полиция отправила в Департамент миграции для дальнейшей депортации.

Отмечается, что в Турции официально зарегистрировано около 14 тысяч кыргызстанцев. Еще тысячи находятся в стране нелегально.