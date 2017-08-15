Дело Текебаева. Факт передачи взятки Алексеем Модиным не подтвержден

В суде по уголовному делу депутата парламента Омурбека Текебаева и экс-главы МЧС Дуйшенкула Чотонова продолжаются прения сторон.

Адвокат Чинара Джакупбекова зачитала свидетельские показания Алексея Модина, где он признается, что не сопровождал Леонида Маевского в кабинет к депутату Омурбеку Текебаеву 21 декабря 2010 года.

По ее словам, у защиты есть все основания полагать, что Модина вовсе не было в Кыргызстане в тот период. Согласно манифесту перелетов бизнесмена (он приобщен к материалам дела), последний раз Модин прилетал в Бишкек в ноябре 2010 года.

Адвокат подчеркнула, что факт передачи Алексеем Модиным первого транша взятки размером $300 тысяч не подтвержден, как и не подтвержден факт передачи второго транша размером $700 тысяч.

Омурбек Текебаев и Дуйшенкул Чотонов обвиняются в коррупции. Гособвинение просит 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества лидеру партии «Ата Мекен». А бывшему министру чрезвычайных ситуаций — 8 лет с конфискацией имущества и запретом обоим три года занимать государственную должность.