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Общество

Дело Текебаева. Выступление подсудимого в прениях длится уже третий день

В суде по уголовному делу депутата парламента Омурбека Текебаева и экс-главы МЧС Дуйшенкула Чотонова продолжаются прения сторон. Лидер партии «Ата Мекен», начав свою речь в четверг, 10 августа, продолжил выступать и сегодня.

Указывая на нестыковки и противоречия в показаниях свидетелей обвинения, подсудимый пытается показать суду несостоятельность и необоснованность инкриминируемых ему деяний.

По словам Омурбека Текебаева, глава компании MegaCom Азат Базаркулов рассказал в суде и на следствии, что на встрече летом 2010 года в кафе «Обама» присутствовал депутат ЖК Алмамбет Шыкмаматов. Однако сам Шыкмаматов полностью опроверг эти слова, заявив, что впервые он увидел Базаркулова на очной ставке в ГКНБ.

Алмамбет Шыкмаматов также добавил, что Азат Базаркулов признался ему, что его заставили дать показания против Текебаева и Чотонова.

Отметим, согласно УПК, судья не имеет права прерывать выступления в прениях. После завершения выступления Текебаева в прениях выступят его адвокаты Чинара Джакупбекова, Канат Хасанов и Искен Афиджанов.
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