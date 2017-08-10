В «Калыс-Ордо» построили огромную школу. Вместо подсобки Минобороны

Жара не помешала сегодня большой делегации из мэрии Бишкека под руководством градоначальника Албека Ибраимова отправиться на выездное совещание по строящимся социальным объектам.

В пресс-службе муниципалитета, правда, еще анонсировали объезд дорог, ремонтируемых как за счет средств местного бюджета, так и китайского гранта. Однако на выезде сообщили, что главу города вызвали в правительство. А потому проинспектировать успели только два объекта — детский сад в жилмассиве «Колмо» и школу в «Калыс-Ордо».

Капля в море, но радует

Детсад начали строить еще в далеком 1993 году, однако из-за нехватки средств работы остановили.

— Каркас пришел в негодность, железобетон разобрали, и весной 2016-го стройку возобновили. К 1 октября планируем завершить детский образовательный центр на 140 мест. Сметная стоимость 70 миллионов сомов, тендер проведен на 56 миллионов, освоено 46 миллионов, — рассказал начальник Общественно-государственного управления капитального строительства Сталбек Омурканов.

Он отметил, что объект будет отапливаться электричеством.

— Дело в том, что территория тут очень маленькая, за этот период уже и слева и справа узаконили участки. Поэтому нормативы не позволяют построить котельную, работающую на твердом топливе. Экономия за счет этого составила 12-13 миллионов сомов.

В первый раз в новый класс

Потребность в детсадах в городе высокая. Только в жилмассиве «Колмо» насчитали более 570 детей дошкольного возраста (2-5 лет), не учитывая квартирантов. А поблизости учреждений для дошколят нет. Приоритет при формировании групп отдадут тем, кто живет неподалеку от сада.В «Калыс-Ордо» строится просто огромная школа, которой отвели 3,8 гектара земли. Строители торопятся завершить работы к началу учебного года. На момент приезда чиновников только покрасили панели. Никаких привычных цветов — синего и коричневого. Все в светлых тонах: бежевых, розовых... И это радует глаз. Большой спортивный зал, столовая.

— Ранее дети занимались в здании подсобного хозяйства Министерства обороны. Конечно, оно было не приспособлено для уроков. С расчетом на 170 детей там занималось 1,7 тысячи! Почти в 10 раз больше. Занимались в три смены, помещения постоянно проветривали. Тем не менее и питание, и учебный процесс — все было хорошо организовано, — рассказала ИА «24.kg» начальник столичного управления образования Сауле Мейрманова.

— Дети, несмотря на такую загруженность, дисциплинированно ходили на занятия. Поэтому сейчас все с нетерпением ждут новую школу. Котлован давно вырыли, и буквально за последние два года ее построили. В соседних жилмассивах школ тоже не хватает. В четырех корпусах будут заниматься 1,8 тысячи учеников, — отметила она.

Строительство школы начато за счет средств китайского гранта. Подрядчики — ОсОО «Альтогрупп» и «Главстрой». За счет городского бюджета выполняются работы по внешним инженерным коммуникациям к школе, по электроснабжению. Протянута ЛЭП 10 кВ, установлены две подстанции, в том числе одна — для школы.

...В столовой, кстати, накрыли два больших стола. Журналистам несколько раз повторили: «Это ко Дню строителя!» Чтобы никто не подумал, что чаепитие приурочено к проверке высоких гостей.

День строителя, для справки, в Кыргызстане отмечается во второе воскресенье августа.

— Каждая школа возводится с учетом местных потребностей, по индивидуальному проекту. К началу учебного года откроется еще несколько новых школ в других районах, — сообщил журналистам мэр Албек Ибраимов, оставшись довольным темпами работ.