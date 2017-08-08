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Общество

В Кыргызстане ликвидируют 118 нефункционирующих госпредприятий

Из 966 нефункционирующих госпредприятий ликвидируют 118. Об этом на коллегии ведомства сказано в отчете за первое полугодие Фонда по управлению государственным имуществом.

Согласно докладу,  35 функционирующих госпредприятий реорганизованы путем присоединения, 86 - преобразованы в госучреждения и 4 предприятия ликвидировано.

Уточняется, что ГП представили свои бизнес-планы и стратегии развития на краткосрочный и среднесрочный периоды.

«В первом полугодии ФУГИ продолжило работу по завершению инвентаризации госимущества, разработаны нормативно-правовые акты, программное обеспечение и техническая спецификация оборудования», - говорится в отчете.
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