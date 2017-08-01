В Москве на процессе по делу выходцев из Средней Азии прогремели выстрелы

Стрельба произошла сегодня в здании Московского областного суда, где идет процесс по делу о так называемой банде ГТА — группе выходцев из Средней Азии. Об этом сообщили российские СМИ.

По их данным, инцидент произошел в 13.30 на четвертом этаже здания, где слушается дело о серии убийств автовладельцев в Московской области.

«Во время очередного заседания кто-то из обвиняемых попытался напасть на конвой в лифте. Прозвучали выстрелы. По некоторым данным, в результате нападения ранен один человек, предположительно конвойный», — говорится в сообщении.

Сейчас люди из здания эвакуированы.