В Джалал-Абаде задержан мужчина, стрелявший во время движения свадебного кортежа

Сотрудники ОБДД Джалал-Абадской области задержали мужчину, стрелявшего из пистолета в воздух во время движения свадебного кортежа. Об этом сообщает пресс-служба УВД региона.

По ее данным, в соцсетях распространили видео, где неизвестный мужчина, высунувшись из окна автомобиля BMW X5, ехавшего в свадебном кортеже, начал стрелять в воздух.

«Проведены оперативно-разыскные мероприятия. Установлено, что ролик снят в Джалал-Абадской области. Задержан житель Кара-Суйского района Ошской области. Расследование продолжается», — говорится в сообщении.

В УВД области добавили, что за автохулиганство водитель оштрафован на 15 тысяч сомов. Авто поставили на штрафстоянку.