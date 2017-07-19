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Общество

Из-за аномальных холодов в Аргентине погибли четыре человека

Жертвой холодов в Аргентине уже стали четыре человека, написали российские СМИ.

По данным ТАСС, два человека скончались, заснув на улице в провинции Неукен, где температура воздуха опустилась до минус 20 градусов. А жители городов Кордова и Ла-Плата погибли, пытаясь согреться. Они отравились угарным газом.

Как отмечают СМИ, июль в Аргентине является самым холодным месяцем, однако в этом году во многих регионах были зарегистрированы аномальные морозы. В городе Сан-Карлос-де-Барилоче, который является главным горнолыжным курортом страны, в минувшее воскресенье была зафиксирована самая низкая температура за всю историю наблюдений. Там столбики термометров опустились до минус 25,4 градуса.

В Буэнос-Айресе, где средняя температура воздуха в июле составляет 11 градусов тепла, похолодало до плюс 1 градуса. Города на западе страны засыпало снегом. 
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