Адвокаты Садыра Жапарова не верят в справедливое решение судьи

На судебный процесс по делу экс-депутата парламента Садыра Жапарова не приводят основных свидетелей. Судья предложил приступить к допросу подсудимого, в связи с чем адвокаты выразили ему недоверие и попросили отвода судьи.

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«Вы хотите просто зачитать показания свидетелей, которые они давали на стадии следствия. В Законе ясно написано, в каких случаях можно не приводить их на судебный процесс, а зачитывать их показания. И вы прекрасно знаете, что в нашем случае это нарушение прав подсудимого. Мы не верим, что вы вынесете справедливое решение», — заявил Адвокат Шарабидин Токтосунов.

«У меня сложилось впечатление, что вами управляет прокурор. Он вас попросту не слушается, а вы во всем с ним соглашаетесь. Я поддерживаю ходатайство коллеги о вашем отводе», — сказал Акин Токталиев.

Однако судья Первомайского районного суда Эмиль Кайыпов оставил ходатайство адвокатов без удовлетворения.

Напомним, Садыра Жапарова задержали 25 марта этого года и обвиняют в соучастии в организации митинга, попытке захвата власти и захвате заложника в 2013 году.