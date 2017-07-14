За что российскую туристку держали взаперти в аэропорту Антальи

Россиянку Ольгу Волкову, которая вместе с супругом Дмитрием Волковым прилетела на отдых из Екатеринбурга, задержали в аэропорту Антальи, перепутав с ее полной тезкой. Та в 2012 году нарушила закон в Турции. В итоге женщине навсегда закрыли въезд в страну, сообщает портал 66.ru.

«В моем паспорте сошлись три позиции: имя, фамилия и дата рождения — как у той самой Ольги», — рассказала женщина. По словам туристки, она пыталась доказать пограничникам, что первый раз была в Турции только в 2013 году, а пять лет назад носила девичью фамилию Макарова. Однако силовиков это не убедило. В итоге россиянку почти два дня продержали в помещении для депортируемых, не позволяя видеться с мужем.

Лишь вмешательство представителя генконсульства России в Анталье помогло освободить Волкову. Женщина улетела на родину в ночь на 13 июля. Ее супруг уехал в забронированный парой отель в городе Кемер. «Мы поняли, что деньги за путевки вернуть нам не удастся: все-таки это не вина туроператора, что меня не пустили в Турцию; но решили, что муж может отдохнуть, раз уж за все заплачено», — пояснила туристка.

Адвокат пояснил, что такие инциденты происходят редко, но могут случиться с каждым. Он советует в данной ситуации требовать объяснений от турецкого консульства или посольства.