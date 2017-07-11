Неудачная тренировка мужа с женой насмешила Instagram

Пользовательница Instagram под ником karlijaeckel опубликовала короткий ролик, где запечатлена попытка ее мужа поучаствовать в фитнес-тренировке. Видео посмотрело уже более 20 тысяч человек.

«Когда твой муж пытается принять участие в записи тренировки и полностью проваливается», — подписала пост девушка.

Публикация от karli jaeckel (@karlijaeckel) Июл 8 2017 в 8:28 PDT

Некоторые пользователи посмеялись над неудачной попыткой мужа присоединиться к тренировке и даже назвали его толстым и неуклюжим. В ответ на это девушка опубликовала еще одно видео, в котором написала: «Всем, кто называл моего мужа толстым и говорил, что ему необходимо заниматься, соообщаю: он время от времени занимается со мной и это чертовски сексуально».