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Общество

Северная Корея объявила о запуске межконтинентальной баллистической ракеты

Северная Корея объявила, что 4 июля испытала свою первую в истории межконтинентальную баллистическую ракету. Государственное телевидение КНДР сообщило, что ракета может поразить цель «в любой точке мира», сообщает российский информационный портал «Медуза».

Высота полета ракеты «Хвансон-14» составила более 2,8 тысячи километров. Запуск состоялся в 3.40 по московскому времени.

Как сообщается, Южная Корея и США ранее заявили, что КНДР запустила баллистическую ракету средней дальности (до 5,5 тысячи километров). Ракета пролетела 930 километров и упала в море в эксклюзивной экономической зоне Японии.

Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин уже призвал Совет Безопасности ООН принять экстренные меры в связи с северокорейскими испытаниями.

Запуск ракеты КНДР произошел накануне саммита G20, который начнется в Гамбурге 6 июля. Президент США Дональд Трамп уже заявил, что Южная Корея и Япония не будут долго терпеть провокации, а Китай должен принять меры, чтобы «покончить с этим безумием раз и навсегда».

Ранее считалось, что северокорейские ракеты имеют радиус поражения не более 4 тысяч километров. В 2016 году Пхеньян испытал самую мощную в своей истории атомную бомбу, взрыв оценили в 10 килотонн.
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