Летчики авиабазы «Кант» сняли на видео ракетный залп штурмовика Су-25

Летчики авиабазы «Кант» во время учений провели ракетные стрельбы в горах Кыргызстана. Видео появилось на страничке базы в Facebook.

Как отмечается, в ходе совместной командно-штабной тренировки подразделений Кыргызстана и России лагерь условного противника — отряда НВФ — уничтожен ракетным вооружением штурмовика Су-25СМ. Зайдя на цель, летчик произвел пуск неуправляемых авиационных ракет С-8.

Совместная тренировка подразделений проходила с 5 по 7 марта. Ее заключительный этап состоялся в учебном центре «Эдельвейс» на Иссык-Куле.