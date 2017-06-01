2 июня: где в Бишкеке, Чуйской и Таласской областях отключат свет

В некоторых районах Бишкека, Чуйской и Таласской областей возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщило ОАО «Северэлектро».

В Бишкеке:

9.00–18.00 — жилмассивы «Бакай-Ата» (улицы Бакай-Ата, Кыз-Сайкал, Зулайка, Кыргыл-Чал, Сейтек), «Алтын-Бешик» и «Колмо» (западная часть), улицы Токтогула, № 56, Герцена, № 47, Токтогула, Орозбекова;

9.00–12.00 — село Орто-Сай (улицы Асанбаева, Карбоз уулу, Балык Кумара, Лесхозная, Западная);

9.00–19.00 — жилмассив «Красный строитель» (улицы Андижанская, Адырская), улицы Кирпичная, Абдыкадырова, Древесная и Осмонкула;

9.00–17.00 — улица Токтогула, № 93, жилмассив «Ала-Тоо» (улицы Заман, Макмал, Дмитриевка, Терек-Сай, Улук-Тоо, Кок-Ой, Арча-Гул, Ала-Тоо, Таш-Арык, Белмазар).

В Чуйской области:

9.00–17.00 — села Пригородное (улицы Новая, Марата, 8 Марта, Лесная, Островского, Широкая, Юбилейная, Строительная, Набережная, жилмассив «Жаштык»), Аламудун (улицы Пролетарская, Гэсовская, Зеленая, Пушкина), Восток (улицы Энгельса, Маркса, Ленина, Тельмана), Садовое, Кок-Джар (улицы Шабдан баатыра, Кыял, Майрам, Мадиева, Карагул Акмат, Конур Осмон, Эгимбаева, Матыева, Бишкек, Нурмамбетова), Виноградное, Привольное, Полевое, Ленинское (улицы Набережная, Алма-Атинская, Виноградная, Восточная), Луговое;

село Военно-Антоновка, Чат-Кель (улица Ленина);

город Кара-Балта (квартал 40 лет Киргизии, № № 45, 47), села Полтавка (улицы Октябрьская, Центральная, Партизанская), Ставрополовка.

В Таласской области: