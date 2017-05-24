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Общество

В суде по делу сотрудников АКС ГКНБ начался допрос свидетелей

В суде по делу сотрудников Госкомитета нацбезопасности, производивших задержание экс-главы аппарата Кыргызской государственной медицинской академии Абдикарима Гапарова, начался допрос свидетелей. Об этом ИА «24.kg» сообщил юрист Абаз Мамбетакунов.

По его словам, сегодня опросили восемь человек. Все они указывают на противоправные действия чекистов при попытке задержания Гапарова. «Никаких претензий у сторон к ведению процесса нет. Я, как юрист, также могу сообщить, что суд проходит в соответствии с нормами УПК», — сказал Абаз Мамбетакунов.

Ранее в АКС ГКНБ обратился гражданин с заявлением. Он просил принять меры в отношении руководителя аппарата КГМА, неоднократно вызывавшего его к себе в кабинет и якобы вымогавшего 30 тысяч сомов. Деньги он требовал в качестве «отката» за аренду площади под размещение павильона на территории вуза.

Возбуждено уголовное дело по статьям 304 (злоупотребление должностным положением) и 313 (вымогательство взятки) УК КР. В момент задержания у подозреваемого Гапарова резко ухудшилось самочувствие, он потерял сознание. Ему оказали первую медицинскую помощь, но он скончался на месте. Причиной смерти назвали остановку сердца.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/52661/
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