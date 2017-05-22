На Иссык-Куле в трех городах и двадцати селах пройдет масштабный субботник. Об этом ИА «24.kg» сообщил организатор мероприятия Дмитрий Андреев.

«Цель акции — очистка от несанкционированных и стихийных свалок мусора мест общественного пользования Иссык-Кульской области. Субботник пройдет в трех городах Прииссыккулья (Караколе, Чолпон-Ате, Балыкчи) и двадцати селах области. Мы хотим привлечь местное население и привезти волонтеров из Бишкека, чтобы все вместе очистили мусор», — рассказал организатор.

По его словам, организаторы приглашают всех проявить активность, показать обществу свою социальную ответственность и солидарность в сохранении чистоты биосферной территории Иссык-Куля.

Напомним, 5 мая в рамках проекта «Таза Иссык-Куль» собрали 5 тонн твердых бытовых отходов. Мусор рассортировали по категориям — на пластик, стекло и бумагу, далее его отправили в пункт приема ТБО в Чолпон-Ате.

Организаторы предоставляют питание и транспорт в оба конца, расходные материалы. Желающие могут записаться по телефону +996 (709) 44-99-09.