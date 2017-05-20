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Общество

В Бишкеке камеры видеонаблюдения сняли, как мужчина украл из сумки деньги

В Бишкеке в торговом центре мужчина выкрал из сумки покупательницы деньги и внешнюю батарею для сотового телефона.

Это зафиксировали камеры видеонаблюдения. «Это постоянные клиенты. Жена пришла по рекламе Instagram. Муж ее ждал. Пока женщина расплачивалась за покупку, муж украл из чужой сумки деньги и зарядку. На лицо хорошо помним. Сумма не сильно крупная, но безнаказанным оставлять нельзя. Узнали о пропаже буквально через 10 минут, когда хотели заплатить за покупки», — написала в социальных сетях пострадавшая.

В 13.59 украли деньги и зарядку с сумки. Тоже Постоянные клиенты. Жена пришла по рекламе с Инстаграм. Муж Ее ждал. Пока жена расплачивалась за покупку, муж украл с чужой сумки деньги и зарядку. На лицо хорошо помним. Сумма не сильно крупная , но безнаказанным оставлять нельзя. Узнали о пропаже буквале через 10 минут когда хотели заплатить за покупки. С разных ракурсов камер можем сделать более чёткое фото лица. Кто знает на лицо просьба откликнуться . 0706650663 Канышай.

Публикация от СУМКИ ОБУВЬ МАНИКЮР БИШКЕК (@mir_sumok_kg)

Ссылка: https://24.kg/obschestvo/52243/
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