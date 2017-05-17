В Национальной библиотеке (НБ) имени Алыкула Осмонова накануне прошла акция «Библионочь-2017».

Такой НБ можно увидеть только на «Библионочи»: воздушные шары, плакаты, разноцветные ленты. Только в этот день здесь можно шуметь, и никто не цыкнет на вас: «Тихо! Вы же в библиотеке!». Дети громко смеялись и бегали, взрослые вели себя немного спокойнее, все-таки это дворец книги.

Программу организаторы подготовили обширную. По словам директора НБ Жылдыз Бакашовой, посетителей ждало около 60 разнообразных акций: флэшмоб, театрализованное представление, творческие мастер-классы, литературные встречи, конкурсы, лекции, выставки, ярмарки, показы фильмов. Гости смогли пройтись по всей библиотеке, посмотреть выставочные залы.

«Библионочь» меняет представление о библиотеке как о просто книгохранилище. Мы хотим показать, что это популярное место, где можно найти хорошего собеседника, провести время с пользой не только за чтением книг. В 2016 году мы провели 1200 различных мероприятий. Сейчас Национальная библиотека стала центром культуры, образования и науки», — отметила Жылдыз Бакашова.

Акция встретила большую поддержку со стороны жителей Бишкека. Если первую «Библионочь» в 2013 году посетили около 2 тысяч человек, то в 2017-м — более 4 тысяч.

Кто-то уже выбрал себе занятие по душе, кто-то еще решал, куда пойти в первую очередь. Особым интересом пользовался стенд с презентацией новых технологий и с 3D-принтером. В корейском центре вечер начался с дегустации традиционного чая, в соседнем зале проходил мастер-класс «Модные прически», в зале юридической литературы — мастер-класс по полиграфии, в зале редких и особо ценных изданий — вечер поэзии с лауреатами литературной премии имени Алыкула Осмонова, позже тут прошел мастер-класс по ораторскому искусству от молодого писателя Чынгыза Исмаилова. В «Уголке семейного чтения» для самых маленьких гостей провели игру «Человечки», детишки пели, танцевали, а в конце вечера их ждало чаепитие с угощением.

Кроме того, любой желающий мог получить читательский билет бесплатно. Даже если вы не собираетесь брать книги, все равно сходите в Национальную библиотеку, там есть прекрасный музей Алыкула Осмонова.

В каждом зале или у стенда обязательно были люди, каждый нашел себе занятие по интересам, а значит, труд сотрудников Нацбиблиотеки и ее партнеров не пропал даром.