Депутаты горкенеша недовольны процедурой поверки газовых счетчиков

Депутаты фракции «Мекеним Кыргызстан» Бишкекского горкенеша выразили недовольство процедурой поверки газовых счетчиков, а также процессом перехода их из категории «бытовой» на «коммунально-бытовой». Об этом они заявили на заседании фракции.

По словам депутата Павла Десятникова, бытовой потребитель при переходе в коммунально-бытовую категорию должен произвести поверку счетчика за свой счет. Нардеп выразил недоумение по поводу того, почему сам потребитель должен производить поверку, если прибор числится на балансе газовой компании.

Это все равно что продавец скажет покупателю: иди и проверь весы, а потом принеси, и я тебе взвешу товар. Павел Десятников

Он отметил, что если человек переоборудовал частный дом в детский сад и начал получать доход, то он должен произвести поверку газового счетчика, хотя можно было бы просто написать заявление о переходе из категории «бытовой потребитель» в категорию «коммунально-бытовой потребитель».

Как пояснил начальник службы по работе с населением газовой компании Арстанбек Ажибеков, для бытовых абонентов поверка счетчика производится бесплатно, и на время поверки компания должна установить временный счетчик.

Как рассказал депутат Павел Десятников, при переходе в коммунально-бытовую категорию потребитель должен заплатить 1400 сомов за поверку и 2800 за обучение пользованию прибором учета.

По данным представителя Госстандарта Валерия Балыкина, стоимость поверки счетчика составляет 196 сомов.

На вопрос депутата Павла Десятникова представителям газовой компании, примут ли они заключение Госстандарта о поверке, замдиректора по реализации газа филиала Бишкекгаз ОАО «Газпром Кыргызстан» Марат Мадымса ответил, что они примут заключение Госстандарта о поверке прибора учета.