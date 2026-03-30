Под стеклом или в забвении? В Бишкеке появится комплекс древнего письма

В Бишкеке планируют построить инсталляционный комплекс, посвященный древнекыргызской письменности, одному из самых недооцененных и при этом фундаментальных элементов национальной истории.

Идея амбициозная — собрать в одном пространстве высокоточные копии древних надписей эпохи Барсбека — кагана до так называемой Суджинской стелы — и превратить их не просто в экспозицию, а в визуальное доказательство глубины кыргызской цивилизации.

Проект про глубину

Реализация инициативы возложена на Министерство культуры, а одним из ее «двигателей» выступает госсекретарь Арслан Койчиев.

По его словам, к разработке комплекса должны подключиться лучшие архитекторы, дизайнеры, историки и скульпторы. Ведь речь идет о символическом пространстве, где история будет говорить языком формы и масштаба.

Фото пресс-службы президента. На заседании комиссии при президенте обсудили создание инсталляционного комплекса, посвященного древнекыргызской письменности

Тюрколог Кадыралы Конкобаев, более 15 лет продвигающий идею единого пантеона древнекыргызской письменности, не скрывает эмоций.

Мы можем воссоздать до 300 памятников. Это станет наглядным доказательством глубины нашей истории, в которое люди смогут по-настоящему поверить. Кадыралы Конкобаев

Но пока пластик на витрине, оригиналы в тени

Исследователь древнекыргызской письменности Назикбек Кыдырмышев, известный как Элери Битикчи, обращает внимание на парадокс — пластиковые копии уже выставлены на самых видных местах, а подлинные артефакты пылятся в подвалах. И это не метафора.

По словам Элери Битикчи, часть уникальных памятников до сих пор хранится в запасниках Национального исторического музея и комплекса «Манас Ордо», а некоторые ранее и вовсе находились на улице.







Тем временем часть памятников вообще невозможно перенести. Например, наскальные надписи в Кочкорской долине. «Их нельзя вывезти. Но можно хотя бы огородить, поставить таблички», — считает исследователь.

Это звучит почти как минимальное требование — не создать, а хотя бы сохранить.

Письменность как аргумент цивилизации

Древнекыргызская письменность, известная науке как орхоно-енисейская, — в большей степени это доказательство того, что на территории современного Кыргызстана существовала развитая культурная и интеллектуальная традиция. Ее следы разбросаны по огромной территории: в Хакасии, Туве, на Алтае и в Красноярском крае, Монголии, Таласской и Кочкорской долинах.

Фото BBC. Памятник древнекыргызскому письму, установленный Садыком Шер-Ниязом. Перевод текста: «Золотым поясом подпоясался. Не насладился святым государством моим, моими героями, ах...»

И, по мнению исследователей, язык этих надписей до сих пор во многом понятен современным кыргызам.

Первые надписи на древнекыргызском языке относятся еще к III веку нашей эры, а памятники орхоно-енисейской письменности появились с V века.

Комплекс как шанс или как витрина?

Сегодня проект инсталляционного комплекса выглядит как попытка закрыть исторический пробел и создать место, где прошлое станет видимым. Это очень важно и нужно, в первую очередь для молодежи, поскольку сегодня дети, подростки и молодые люди предпочитают визуальное восприятие.

Но параллельно звучит тревожный сигнал: если оригиналы остаются в тени, не превратится ли этот проект в красивую, но поверхностную витрину?

Специалисты, размышляя над этим, сходятся в том, что Кыргызстан сейчас может и показать историю, и сохранить ее. То есть бережно отнестись не только к копиям, но прежде всего продумать сохранность оригиналов. Потому что любые копии, в том числе и исторических артефактов, могут впечатлять, но только подлинники делают историю настоящей.

На сегодня известно около 300 памятников орхоно-енисейской письменности. Среди них — 54 орхонских, 106 енисейских, 15 таласских и 38 турфанских. Енисейские памятники связаны с енисейскими кыргызами, таласские в основном расположены на территории КР. Классификация дана по типу письма, между ними существуют некоторые отличия.