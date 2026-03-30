Под стеклом или в забвении? В Бишкеке появится комплекс древнего письма

В Бишкеке планируют построить инсталляционный комплекс, посвященный древнекыргызской письменности, одному из самых недооцененных и при этом фундаментальных элементов национальной истории.
Идея амбициозная — собрать в одном пространстве высокоточные копии древних надписей эпохи Барсбека — кагана до так называемой Суджинской стелы — и превратить их не просто в экспозицию, а в визуальное доказательство глубины кыргызской цивилизации.
Проект про глубину
Реализация инициативы возложена на Министерство культуры, а одним из ее «двигателей» выступает госсекретарь Арслан Койчиев.
По его словам, к разработке комплекса должны подключиться лучшие архитекторы, дизайнеры, историки и скульпторы. Ведь речь идет о символическом пространстве, где история будет говорить языком формы и масштаба.
Тюрколог Кадыралы Конкобаев, более 15 лет продвигающий идею единого пантеона древнекыргызской письменности, не скрывает эмоций.
Мы можем воссоздать до 300 памятников. Это станет наглядным доказательством глубины нашей истории, в которое люди смогут по-настоящему поверить.Кадыралы Конкобаев
Но пока пластик на витрине, оригиналы в тени
Исследователь древнекыргызской письменности Назикбек Кыдырмышев, известный как Элери Битикчи, обращает внимание на парадокс — пластиковые копии уже выставлены на самых видных местах, а подлинные артефакты пылятся в подвалах. И это не метафора.
По словам Элери Битикчи, часть уникальных памятников до сих пор хранится в запасниках Национального исторического музея и комплекса «Манас Ордо», а некоторые ранее и вовсе находились на улице.
Один из самых показательных эпизодов: «Таласский памятник лежал просто на улице. Среди балбалов. Мне пришлось добиваться, чтобы его занесли внутрь». А ведь речь идет о крупнейшей надписи, найденной в Кыргызстане, бесценном источнике, где упоминаются древние этнонимы и социальные термины.
Тем временем часть памятников вообще невозможно перенести. Например, наскальные надписи в Кочкорской долине. «Их нельзя вывезти. Но можно хотя бы огородить, поставить таблички», — считает исследователь.
Это звучит почти как минимальное требование — не создать, а хотя бы сохранить.
Письменность как аргумент цивилизации
Древнекыргызская письменность, известная науке как орхоно-енисейская, — в большей степени это доказательство того, что на территории современного Кыргызстана существовала развитая культурная и интеллектуальная традиция. Ее следы разбросаны по огромной территории: в Хакасии, Туве, на Алтае и в Красноярском крае, Монголии, Таласской и Кочкорской долинах.
И, по мнению исследователей, язык этих надписей до сих пор во многом понятен современным кыргызам.
Первые надписи на древнекыргызском языке относятся еще к III веку нашей эры, а памятники орхоно-енисейской письменности появились с V века.
Комплекс как шанс или как витрина?
Сегодня проект инсталляционного комплекса выглядит как попытка закрыть исторический пробел и создать место, где прошлое станет видимым. Это очень важно и нужно, в первую очередь для молодежи, поскольку сегодня дети, подростки и молодые люди предпочитают визуальное восприятие.
Но параллельно звучит тревожный сигнал: если оригиналы остаются в тени, не превратится ли этот проект в красивую, но поверхностную витрину?
Специалисты, размышляя над этим, сходятся в том, что Кыргызстан сейчас может и показать историю, и сохранить ее. То есть бережно отнестись не только к копиям, но прежде всего продумать сохранность оригиналов. Потому что любые копии, в том числе и исторических артефактов, могут впечатлять, но только подлинники делают историю настоящей.
На сегодня известно около 300 памятников орхоно-енисейской письменности. Среди них — 54 орхонских, 106 енисейских, 15 таласских и 38 турфанских. Енисейские памятники связаны с енисейскими кыргызами, таласские в основном расположены на территории КР. Классификация дана по типу письма, между ними существуют некоторые отличия.