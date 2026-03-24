Общество

ОшГУ запускает производство первых в Кыргызстане БАДов из артишока

В Ошском государственном университете разработали стартап-проект по выращиванию артишока колючего и производству на его основе биологически активных добавок. Инициатива стала победителем республиканского конкурса «Студенческий стартап — 2025» и получила грант в размере почти 800 тысяч сомов.

Как сообщили в пресс-службе вуза, проект реализуется коллективом кафедры организации фармацевтического дела и фармакогнозии медицинского факультета. Одним из авторов выступил ассистент-стажер кафедры Нурсейит Сатаров.

По его словам, идея стартапа основана на научных исследованиях преподавателей и направлена на развитие отечественного производства БАДов. Основное внимание уделено артишоку, который широко применяется в мировой медицине для поддержки печени, улучшения обмена веществ и выведения токсинов.

Разработчики отмечают, что одной из ключевых задач стало доказать возможность выращивания растения в климатических условиях Кыргызстана. Для этого адаптировали семена, завезенные из России и Узбекистана, и создали необходимые агротехнические условия. Посевы ведутся на территории ботанического сада университета.

Проект предусматривает полный цикл производства — от выращивания сырья до выпуска капсул по фармацевтическим технологиям. 

В настоящее время команда закупает оборудование и готовится к запуску производства.

Ожидается, что продукция сможет конкурировать с импортными аналогами за счет локального производства и более доступной цены. В перспективе авторы проекта планируют расширить линейку и наладить выпуск других видов БАДов, которые пока не производятся в Кыргызстане.
