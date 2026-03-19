В Бишкеке на Орозо айт автобусы № 38 и № 203 будут возить пассажиров бесплатно

По случаю священного праздника Орозо айт в столице будет организован бесплатный проезд на двух автобусных маршрутах. Как сообщили в муфтияте, автобусы № 38 и № 203 будут перевозить пассажиров бесплатно до 12.00 дня.

Всего на линии выйдут 50 автобусов этих маршрутов, которые будут обслуживать горожан в период с 5.00 до 12.00.

Как пояснил один из организаторов Толкунбек ажы Жуманов, главная цель мероприятия заключается в создании праздничного настроения для жителей и гостей столицы, а также в обеспечении удобства для тех, кто направляется на праздничный намаз.

Напомним, праздничный айт-намаз состоится завтра, 20 марта, на старой площади имени Турдакуна Усубалиева. Программа начнется в 7.00 с чтения Корана, после чего выступят религиозные деятели Бакыт ажы Кайкиев и Жолдошбек ажы Абдылдаев. В 8.10 к верующим обратится муфтий с разъяснением порядка совершения молитвы, а в 8.30 начнется праздничный намаз и чтение дуа.

В регионах страны праздничные молитвы пройдут в центральных мечетях. Общая программа начнется в 7.30 с чтения Корана и религиозных проповедей. Начало айт-намаза в областях запланировано на 8.30, при этом в высокогорных районах допускается небольшое отклонение от графика в зависимости от местных условий.

Организаторы призывают участников заранее планировать свой маршрут с учетом праздничного расписания транспорта.