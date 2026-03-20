Афиша Бишкека на выходные: выставки, кинопоказы и праздничные шоу

Театры

21 марта. Спектакль «Айтматов»

Уникальная возможность погрузиться в мир великого писателя, насладиться глубоким смыслом и прекрасной игрой актеров. Режиссером спектакля выступил Вячеслав Виттих, автор инсценировки — Артем Бруно. В спектакле занята вся труппа театра.

Государственный национальный русский театр драмы имени Чингиза Айтматова, 15.00.

21-22 марта. Спектакль «Дядюшкин сон»

Это провинциальный анекдот, талантливо развернутый Федором Достоевским в целую галерею характеров и нравов. Это одно из его самых блистательных сатирических произведений, в котором писатель беспощадно срывает маски с салонного лицемерия, деспотизма, прикрывающихся красивыми и высокопарными словами.

Бишкекский городской драматический театр имени Арсена Умуралиева, 19.00.

22 марта. Cпектакль «Пегий пес, бегущий краем моря»

В сюжете есть все, о чем обычно пишет Чингиз Айтматов: природа и место человека в ней, семья и смена поколений, вплетение эпоса (сказки и легенды северных народов), трагедия и напутствие к продолжению жизни.

Государственный национальный русский театр драмы имени Чингиза Айтматова, 18.00.

22 марта. Балет «Баядерка»

Балет «Баядерка» — это романтичная история о любви танцовщицы-баядерки Никии и храброго воина Солора, дворцовых интригах Великого Брамина и мстительной ревности дочери раджи Гамзатти, свадьбе с трагическим финалом и последней встрече Никии и Солора в царстве теней.

Кыргызский национальный академический театр оперы и балета имени Абдыласа Малдыбаева, 17.00.

Выставки, ярмарки

21-22 марта. Постоянные выставки музея

Музей представляет несколько постоянных выставок живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного искусства. Посетить их можно в любой день, кроме понедельника.

Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Гапара Айтиева, 11.00-18.00.

5-22 марта. Выставка «Путь»

В центре внимания — две контрастные и в то же время созвучные географические точки: Кыргызстан и Турция. Проект объединяет три уникальных авторских взгляда на природу, архитектуру и атмосферу этих стран. Представлены работы Таалая Мусурманкулова, Талгата Бокоева и Арстана Дукуева. Подробнее

Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Гапара Айтиева, 11.00-18.00.

4 марта — 3 апреля. Выставка «Волшебный мир весны»

Экспозиция объединяет работы современных мастеров, выполненные в разных техниках декоративно-прикладного искусства: батик, вышивка на войлоке, резьба по дереву, гобелен, вышивка крестом, войлочное панно, шерстяная акварель, нуновойлок, вышивка атласными лентами, хохлома — роспись, вышивка гладью, алмазная вышивка, ватные игрушки, куклы-обереги, текстильные игрушки, украшения, декорирование камушками.

Мемориальный дом-музей Семена Чуйкова, 10.00-17.00.

2-25 марта. Выставка «Тоолордун кыздары»

В экспозиции представлены работы известных художниц Кыргызстана, раскрывающие образ женщины через национальные традиции, внутренний мир и красоту родной природы. Подробнее

«Галерея М» (ЦУМ), 10.00-20.00.

10-24 марта. Выставка «Свободный полет лошади»

Представлено около 50 работ известных китайских мастеров живописи тушью. Экспозиция посвящена году Огненной Лошади по Лунному календарю.

Национальный исторический музей КР, 10.00-18.00.

15-30 марта. Выставка «Мелодия весны»

Художник Бахрамжон Темиров представил новые полотна, написанные в разные годы творчества. Среди них портреты, пейзажи, натюрморты, написанные маслом на холсте.

Выставочный зал Союза художников «Дубовый парк» имени Семена Чуйкова, 11.00-17.00.

20-22 марта. Экоярмарка

Можно будет приобрести уникальные изделия местных ремесленников.

ДТЦ «Ташрабат», 10.00-22.00.

Концерты, фестивали, кинопоказы

21 марта. Мероприятия, посвященные Ноорузу

Муниципалитет приглашает всех присоединиться к праздничным мероприятиям, чтобы вместе встретить День весеннего равноденствия, насладиться музыкой, играми, мастер-классами и вкусными угощениями, окунувшись в атмосферу национальных традиций. Мероприятия пройдут во всех районах столицы. Подробнее

Площадь Ала-Тоо, 11.00-22.00.

21 марта. Праздничные программы

В программе мастер-классы, выступление акынов и ансамблей, ярмарка и игры.

ТРЦ «Азия-Молл», 14.00-20.00; Dordoi Plaza, 15.00.





22 марта. Концерт ANDRO

ANDRO — артист, чье имя прочно ассоциируется с мелодичным поп-хип-хопом, эмоциональной подачей и узнаваемым стилем. Его музыка объединяет романтику, уличную эстетику и современные ритмы, создавая звучание, которое легко отличить с первых секунд.

Nomad Arena, 19.00.

22 марта. Концерт Антохи МС

Антоха МС — яркий и самобытный артист, певец, трубач и мультиинструменталист, выросший в музыкальной среде и с ранних лет занимавшийся игрой на трубе, фортепиано и других инструментах. Его творческий путь начался с домашней записи первых треков и постепенного формирования фирменного звучания — теплой, светлой смеси хип-хопа, рэгги, фанка, джаза и оркестрового диско.

Арт-клуб «Повод», 20.00.

22 марта. Кинопоказ

Состоится показ фильма «Чунгкингский экспресс». После просмотра обязательно поговорим о киноленте.

Дом кино имени Чингиза Айтматова, 13.00.

21-22 марта. Американский цирк «Экстрим»

Вас ждут мотокаскадеры, удивительные трюки воздушных гимнастов, дрессированные медведи, один из лучших клоунов мира, американское «колесо смелости» и многое другое.

Кыргызский государственный цирк имени Абубакира Изибаева, 16.00.

22 марта. Киноужин

В программе фильмы о любви и выборе, о смелости быть собой и о встречах, которые меняют жизнь. В этот раз покажут романтическую комедию «Неспящие в Сиэтле».

Freedom Bishkek Eco Hotel, 19.00.

Лекции, мастер-классы

21 марта. Лекция по истории искусства

Мы поговорим об авангарде. Лектор: искусствовед, арт-менеджер Акжибек Бейшебаева.

Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Гапара Айтиева, 12.00.

22 марта. Кулинарный мастер-класс

Вы научитесь готовить несколько видов суши под руководством Жаныш-сана — шеф-повара японской кухни. Запись по телефону 0554251855.

ololoPlanet, 15.00.

22 марта. Вечер танго и милонги

Вечеринки открыты для всех. На них необязательно танцевать — приходите послушать музыку, пообщаться и вкусно поесть.

Кафе «Винтаж» (проспект Чингиза Айтматова), 19.00.

Для детей

21-22 марта. Спектакли «Шайыр светофор» и «Солнечный зайчик»

«Шайыр светофор» — это поучительная история о Правилах дорожного движения. Какими бывают дорожные знаки и что они обозначают, расскажет веселый светофор.

Спектакль «Солнечный зайчик» рассказывает о простых, но очень важных человеческих отношениях. Простой лучик солнца научит ребятишек быть добрее и мужественнее, не оставлять друзей в беде, вместе радоваться каждому дню жизни и не бояться открывать мир.

Кыргызский государственный театр кукол имени Мусы Жангазиева, 11.00, 12.30.





21 марта. Мастер-класс по приготовлению трайфла

Дети будут творить, учиться и получать удовольствие от процесса. Они приготовят вкусный трайфл с сумолоком и вкуснейший талкан, а также поиграют в альчики. Регистрация по телефону 0558193333.

Кофейня «Клевер», 15.00.

22 марта. Спектакль «Летучий корабль»

Волшебная и музыкальная русская народная сказка о любви и дружбе для всей семьи.

Государственный национальный русский театр драмы имени Чингиза Айтматова, 11.00.

22 марта. Шоу «Мечты, меняющие мир 2»

Вас ждут лазерное шоу, зрелищные спецэффекты, научные эксперименты и увлекательные интерактивы — интересно и детям, и взрослым. Шоу помогает детям поверить в себя, увидеть ценность знаний и сделать шаг к своему будущему.

Национальный центр детей и юношества «Сейтек», 15.00.