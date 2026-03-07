В Бишкеке 7 марта небольшая облачность. Температура воздуха ожидается +13 градусов.

В столице разговление (ифтар) — в 19.04. Полный календарь орозо-2026 можете посмотреть здесь.

У кого намечается той

Юлия Андреева (Архипова)

Родилась 7 марта 1984 года. Мастер спорта КР международного класса по легкой атлетике. Участница трех Олимпиад. Асель Кененбаева Родилась 7 марта 1985 года. Заместитель министра водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности КР.

Эрулан Кокулов

Родился 7 марта 1986 года. Депутат Жогорку Кенеша.

Валентина Шевченко

Родилась 7 марта 1988 года. Боец смешанных единоборств. Действующая чемпионка UFC в наилегчайшем весе.

Памятные даты

Александр Белл запатентовал телефонный аппарат

7 марта 1876 года в США Александр Белл получил патент под номером 174,465 на изобретенный им телефонный аппарат, или, как звучит в самом документе, на «усовершенствованную модель телеграфа».

Телефон — аппарат, обеспечивающий связь между абонентами с помощью преобразования электрических колебаний в звуковые.

Его изобретателем считается американский ученый Александр Белл. Хотя идея телефонирования разработана еще в середине XIX века инженером-механиком и вице-инспектором парижского телеграфа Шарлем Бурселем, но до практического осуществления телефонной связи он не дошел. Считается, что именно Бурсель стал первым, кто употребил слово «телефон».

Люди, которые меняли мир

Умер писатель Жолон Мамытов

В 1988-м во Фрунзе на 49-м году жизни скончался прозаик, поэт, переводчик, сценарист Жолон Мамытов.

Родился 1 апреля 1940-го в селе Тюлейкен.

Русскоязычному читателю известны сборники его стихов «Ток» (1985), «Родник и океан» (1983), «Мяч» (1984), стихи в журнале «Юность», «Оседлайте коней» (стихи для детей дошкольного возраста, 1986).

На родном языке вышло более десяти сборников стихов и поэм — «Суунун омуру», «Сказка о храбром Челтене», пьеса для кукольного театра «Дети матери Тюркюк», сценарий мультфильма «Олокон».

Жолон Мамытов создал ряд сценариев и либретто. В 1987 году по его либретто поставлена опера «Сепил» («Крепость») в Театре оперы и балета имени Абдыласа Малдыбаева. Перевел на кыргызский язык поэтические произведения Федора Тютчева, Афанасия Фета, Владимира Маяковского, Хосе Марти, повесть литовца Миколаса Слуцкиса «Коса Неринги», книги казаха Олжаса Сулейменова и другое.

Куда сходить

Куда сходить сегодня и завтра, смотрите в «Афише».

О важных и интересных мероприятиях и событиях вы можете сообщить на наш номер WhatsApp 0555312024 или на почту info@24.kg. Также пишите нам в Facebook.