20:06
USD 87.45
EUR 103.25
RUB 1.14
Общество

На дне Аральского моря возобновились работы по высадке саксаула

Процесс восстановления экосистемы Приаралья продолжается. 25 февраля на осушенном дне Аральского моря стартовал очередной этап высадки саксаула. В этом году к специалистам-экологам и сотрудникам ПРООН присоединилась группа молодых волонтеров, пишет Podrobno.uz.

Высадка саксаула играет ключевую роль в долгосрочном оздоровлении природы Приаралья, так как каждое растение служит естественным барьером против разрушительных солепылевых бурь. Благодаря способности саксаула стабилизировать почву, такие насаждения предотвращают дальнейшее опустынивание и укрепляют общую экологическую устойчивость региона.

В этот раз выезд в регион совместили с образовательной программой Aral School. Молодые активисты на практике увидели масштаб климатического кризиса, работая непосредственно на участках, где еще несколько десятилетий назад была вода.

Основная задача таких акций не просто высадить определенное количество саженцев, а обеспечить постепенное закрепление почвы. По мнению экспертов, только системное и многолетнее засаживание дна может стабилизировать экологическую ситуацию и укрепить устойчивость региона к пыльным бурям.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/363927/
просмотров: 301
Версия для печати
Материалы по теме
В Баткене для укрепления берегов селевого русла засеяли саксаул
Популярные новости
Орозо-2026. Календарь начала воздержания и&nbsp;разговения Орозо-2026. Календарь начала воздержания и разговения
ЕС&nbsp;ужесточает миграционные правила: граждан будут депортировать в&nbsp;третьи страны ЕС ужесточает миграционные правила: граждан будут депортировать в третьи страны
МВД обозначило нарушения, при которых водителей будут проверять на&nbsp;знание ПДД МВД обозначило нарушения, при которых водителей будут проверять на знание ПДД
Сколько воды было в&nbsp;Токтогульском водохранилище на&nbsp;1&nbsp;апреля в&nbsp;разные годы Сколько воды было в Токтогульском водохранилище на 1 апреля в разные годы
Бизнес
МВД Кыргызстана наградило руководство фонда Central Asia Capital МВД Кыргызстана наградило руководство фонда Central Asia Capital
Добро в&nbsp;один клик: фитр-садака через MegaPay Добро в один клик: фитр-садака через MegaPay
Рынок будущего: MProfi забрал золото bema за&nbsp;оцифровку биржи труда Рынок будущего: MProfi забрал золото bema за оцифровку биржи труда
Миллион от&nbsp;&laquo;Оптима Банка&raquo;: итоги новой недели акции &laquo;20&nbsp;миллионеров&raquo; Миллион от «Оптима Банка»: итоги новой недели акции «20 миллионеров»
27 февраля, пятница
20:01
ЮНЕСКО предоставит патронаж VI Всемирным играм кочевников ЮНЕСКО предоставит патронаж VI Всемирным играм кочевник...
19:45
Мэры и акимы посетили первый в Бишкеке завод по переработке ТБО в электроэнергию
19:24
В США задержан кыргызстанец. Дело на контроле генконсульства КР в Чикаго
19:24
На дне Аральского моря возобновились работы по высадке саксаула
19:00
Афиша Бишкека на выходные: цветочная ярмарка, кинопоказы и вечер поэзии