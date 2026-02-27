На дне Аральского моря возобновились работы по высадке саксаула

Процесс восстановления экосистемы Приаралья продолжается. 25 февраля на осушенном дне Аральского моря стартовал очередной этап высадки саксаула. В этом году к специалистам-экологам и сотрудникам ПРООН присоединилась группа молодых волонтеров, пишет Podrobno.uz.

Высадка саксаула играет ключевую роль в долгосрочном оздоровлении природы Приаралья, так как каждое растение служит естественным барьером против разрушительных солепылевых бурь. Благодаря способности саксаула стабилизировать почву, такие насаждения предотвращают дальнейшее опустынивание и укрепляют общую экологическую устойчивость региона.

В этот раз выезд в регион совместили с образовательной программой Aral School. Молодые активисты на практике увидели масштаб климатического кризиса, работая непосредственно на участках, где еще несколько десятилетий назад была вода.

Основная задача таких акций не просто высадить определенное количество саженцев, а обеспечить постепенное закрепление почвы. По мнению экспертов, только системное и многолетнее засаживание дна может стабилизировать экологическую ситуацию и укрепить устойчивость региона к пыльным бурям.