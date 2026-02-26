Премьерный четверг. Какие фильмы сегодня вышли в прокат в Бишкеке

Каждую неделю по четвергам в кинотеатрах Бишкека в прокат выходит несколько новых фильмов.

С сегодняшнего дня можно посмотреть кыргызскую драму, очередную часть медиафраншизы «Крик» и ленту с Анджелиной Джоли и Луи Гаррелем в главных ролях.

1 «Көлөкө» (драма) «Көлөкө» (драма)

Самат привык брать от жизни все только силой. Случайно встретив старую знакомую Асель, он решает, что она — «его судьба». Для Самата не существует ни ее «нет», ни ее собственной жизни. Как эта одержимость изменит судьбу Асель? Сможет ли она спастись от человека, который видит в ней не личность, а свою собственность?

2 «Крик 7» (ужасы) «Крик 7» (ужасы)

Когда в тихом городке, где Сидни Прескотт построила новую жизнь, появляется убийца Призрачное лицо, ее самые темные страхи воплощаются в реальность: ее дочь становится следующей целью. Стремясь защитить свою семью, Сидни должна столкнуться с ужасами прошлого, чтобы раз и навсегда положить конец кровопролитию.

3 «Два, три, призрак, приди!» (ужасы) «Два, три, призрак, приди!» (ужасы)

Компания старшеклассников проникает в окутанное легендами заброшенное здание. Они планируют сымитировать и заснять ритуал вызова призрака, который отвечает на любой вопрос, выложить на видеохостинг, набрать просмотры и получить денежный приз, но одна из девушек предлагает провести обряд по-настоящему.

4 «Кутюр» (драма) (драма)

Нью-йоркский режиссер Максин прилетает в Париж. В ее планах — снять фильм о закулисье Недели высокой моды. Она окунается в суету съемок и череду новых знакомых с их жизненными историями, далекими от мира гламура. Ее напарником по съемкам оказывается красивый и притягательный оператор Антон.

5 «Король и Шут. Навсегда» (фэнтези) «Король и Шут. Навсегда» (фэнтези)

Панк-вселенной «Короля и Шута» грозит гибель. Сказочный мир рушится под поступью мертвецов, воскрешенных безумным Некромантом. Одолеть злодея не дано никому, кроме его создателей — друзей, разделенных смертью — Горшка и Князя.

6 «Скарлет» (аниме) «Скарлет» (аниме)

Принцесса-фехтовальщица Скарлет отправляется в опасное путешествие, чтобы отомстить за убийство отца дяде Клавдию. Попытка отомстить заканчивается неудачей, и Скарлет умирает, отравившись ядом. Очнувшись, она обнаруживает себя в Стране мертвых.