Новый порядок контроля выхлопов вынесли на обсуждение: требования ужесточают

Министерство природных ресурсов, экологии и технического надзора вынесло на общественное обсуждение проект приказа «Об утверждении Порядка осуществления государственного контроля за выбросами загрязняющих веществ передвижными источниками».

Документ разработан во исполнение статей 18 и 20 Закона «Об охране атмосферного воздуха» и направлен на устранение правового пробела, который сохраняется более десяти лет после утраты силы прежних норм.

Новый порядок должен определить единые правила контроля за выбросами автотранспорта и других передвижных средств, адаптированные к современным условиям.

Согласно проекту, государственный контроль осуществляет Служба экологического и технического надзора. Предусматривается фиксация требований, процедур проверок, механизмов предупреждения и снижения негативного воздействия транспорта на атмосферный воздух.

В пояснительной записке ведомство отмечает, что с ростом количества автомобилей нагрузка на экологию увеличивается, тогда как действующих инструкций по контролю за выбросами в стране нет с 2009 года. Новый порядок должен повысить эффективность надзора, обеспечить системность правоприменительной практики и укрепить экологическую безопасность.