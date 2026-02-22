Пожар в НИИХСиТО Бишкека. Институт возвращается в основное здание

В Научно-исследовательском институте хирургии сердца и трансплантации органов завершается восстановление здания после пожара. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

По словам директора института Жалиля Шейшенова, ремонтные работы находятся на финальной стадии, и в ближайшие 10 дней коллектив планирует полностью вернуться в свое основное здание.

«Несмотря на временные сложности, институт продолжает активную работу. За последний месяц выполнено 52 операции на открытом сердце и 56 процедур в отделении ангиографии. Усилена выездная консультативная помощь — специалисты института провели 16 консультаций в родильных домах, перинатальных центрах и стационарах, что значительно превышает показатели предыдущих месяцев», — говорится в сообщении.

Особое внимание уделяется развитию современных методов лечения. За месяц выполнено пять операций малотравматичным методом — миниторакотомией, а также проведены операции по жизненным показаниям пациентам с тяжелыми сердечно-сосудистыми патологиями, включая новорожденных.

В институте налажена регулярная КТ-диагностика сложных врожденных пороков сердца (временно в условиях НЦКиТ по субботам). Также временно получен 1 ЭхоКГ у НЦКиТ. Усилена диагностическая служба, а также оптимизирована работа консультативно-диагностического отделения для сокращения очередей среди пациентов, включая детей с врожденными пороками сердца.

По словам директора, после возвращения в основное здание планируется дальнейшее расширение объемов высокотехнологичной кардиохирургической помощи, повышение доступности консультаций и укрепление кадрового потенциала учреждения.