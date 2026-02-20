09:09
В БГК критикуют мэрию за дополнительную нагрузку на предпринимателей

О росте оплаты за аренду земли и арендной платы на муниципальных рынках столицы на заседании постоянной комиссии Бишкекского городского кенеша по муниципальной собственности, земельным вопросам, градостроительству и архитектуре сообщил депутат Казыбек Эргешов.

По его словам, предпринятые муниципалитетом меры необоснованы и создают дополнительную нагрузку на малый и средний бизнес. 

Казыбек Эргешов напомнил, что предприниматели - основные участники формирования городского бюджета, они создают рабочие места и влияют на снижение уровня безработицы и бедности.

«Вместо того, чтобы поддерживать малый и средний бизнес, создавать предпринимателям условия для развития, мэрия пытается за их счет пополнить городской бюджет, повышая оплату за аренду земли», — сказал он.

Заместитель директора муниципального предприятия «Городская дорожно-транспортная инфраструктура» Съездбек Сарыбаев пояснил, что на балансе предприятия находятся 7 муниципальных рынков, с которыми работа ведется на договорной основе.

По его словам, действующие тарифы были установлены прежними владельцами и на сегодня не покрывают расходы на содержание. Поэтому и было принято решение повысить плату на 23 сома за квадратный метр.

«Эти средства поступают в бюджет. За один контейнер в среднем платят около 3 тысяч сомов. Учитывая инфляцию и рост стоимости услуг, мы должны обеспечивать рентабельность и покрывать свои расходы», — сказал чиновник.

Депутат не согласился с доводами и указал, что помимо арендной платы предприниматели несут дополнительные расходы на охрану и обслуживание. В целом их затраты доходят до 10 тысяч сомов за контейнер.

«Вы должны идти навстречу предпринимателям, а не душить их. Не плюйте в колодец, из которого пьете воду», — призвал депутат.
