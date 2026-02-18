13:25
Общество

В Бишкеке на выходные немного похолодает. Прогноз погоды на 19-22 февраля

В Бишкеке во второй половине недели ожидаются дожди. Такой предварительный прогноз дают синоптики.

19 февраля будет солнечно. Ночью будет тепло — до +7 градусов. Днем прогнозируют температуру воздуха до +24 градусов.

20 февраля ожидается переменная облачность. Температура будет +7 ночью и +21 градус днем.

21 февраля обещают дожди. Ночью столбики термометров опустятся до +5 градусов, днем потеплеет до +11 градусов.

22 февраля ночью возможен дождь, а температуру прогнозируют +1 градус. Днем будет пасмурно и до +10 градусов.
