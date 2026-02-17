15:34
USD 87.45
EUR 103.76
RUB 1.14
Общество

МВД Кыргызстана проводит международный конкурс детективных произведений «Серт»

МВД Кыргызстана проводит международный конкурс детективных произведений «Серт». Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Отмечается, что конкурс впервые проводится на международном уровне. Объявлен прием конкурсных работ.

«Основными целями конкурса являются повышение культурного и духовно-нравственного уровня сотрудников органов внутренних дел, воспитание патриотизма, верности присяге и служебному долгу. Особое внимание уделяется раскрытию специфики и сложности службы, демонстрации реальных примеров самоотверженности и профессионализма», — говорится в сообщении.

К участию в конкурсе приглашаются представители средств массовой информации, писатели, творческие деятели, сотрудники органов внутренних дел, а также работники и творческие представители правоохранительных органов зарубежных государств.

На конкурс принимаются ранее не публиковавшиеся детективные произведения крупной прозы (романы, повести, рассказы), написанные на государственном или русском языке и основанные на реальных событиях, связанных с подвигами стражей порядка.

Прием конкурсных работ пройдет до 1 апреля 2026 года.

Необходимо приложить информацию об авторе с указанием фамилии, имени, отчества, возраста, специальности, адреса и контактных телефонов.

Оценка произведений проводится по следующим критериям: соответствие тематике и целям конкурса, художественный уровень, полнота раскрытия сюжета, профессиональное мастерство, достоверность событий и создание образа сотрудника милиции.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/362386/
просмотров: 208
Версия для печати
Популярные новости
Орозо-2026. Календарь начала воздержания и&nbsp;разговения Орозо-2026. Календарь начала воздержания и разговения
Неделя-24. Громкая отставка Камчыбека Ташиева и&nbsp;дело о&nbsp;массовых беспорядках Неделя-24. Громкая отставка Камчыбека Ташиева и дело о массовых беспорядках
На&nbsp;весенних каникулах школьники в&nbsp;Кыргызстане отдохнут всего один день На весенних каникулах школьники в Кыргызстане отдохнут всего один день
Бесплатная замена бессрочных водительских удостоверений продолжается Бесплатная замена бессрочных водительских удостоверений продолжается
Бизнес
&laquo;Айыл Банк&raquo; начал финансирование программы для поддержки аграрного сектора «Айыл Банк» начал финансирование программы для поддержки аграрного сектора
Столица КР&nbsp;отметит День защитника Отечества концертом и&nbsp;розыгрышем призов Столица КР отметит День защитника Отечества концертом и розыгрышем призов
MEGA предлагает абонентам доступ к&nbsp;онлайн-кинотеатру MEGOGO через MegaTV MEGA предлагает абонентам доступ к онлайн-кинотеатру MEGOGO через MegaTV
Когда подарок говорит больше слов: как удивить на&nbsp;День святого Валентина Когда подарок говорит больше слов: как удивить на День святого Валентина
17 февраля, вторник
15:23
ГКНБ: Экс-сотрудники ответят по закону, конфликта между силовыми ведомствами нет ГКНБ: Экс-сотрудники ответят по закону, конфликта между...
15:13
За задержку пенсий, стипендий и пособий предлагается обязать выплачивать пени
15:03
Незаконный отлов кекликов. Браконьеров оштрафовали на 12,5 тысячи сомов
15:03
МВД Кыргызстана проводит международный конкурс детективных произведений «Серт»
14:54
В КР упростили порядок получения господдержки для семеноводческих хозяйств