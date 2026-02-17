МВД Кыргызстана проводит международный конкурс детективных произведений «Серт». Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Отмечается, что конкурс впервые проводится на международном уровне. Объявлен прием конкурсных работ.

«Основными целями конкурса являются повышение культурного и духовно-нравственного уровня сотрудников органов внутренних дел, воспитание патриотизма, верности присяге и служебному долгу. Особое внимание уделяется раскрытию специфики и сложности службы, демонстрации реальных примеров самоотверженности и профессионализма», — говорится в сообщении.

К участию в конкурсе приглашаются представители средств массовой информации, писатели, творческие деятели, сотрудники органов внутренних дел, а также работники и творческие представители правоохранительных органов зарубежных государств.

На конкурс принимаются ранее не публиковавшиеся детективные произведения крупной прозы (романы, повести, рассказы), написанные на государственном или русском языке и основанные на реальных событиях, связанных с подвигами стражей порядка.

Прием конкурсных работ пройдет до 1 апреля 2026 года.

Необходимо приложить информацию об авторе с указанием фамилии, имени, отчества, возраста, специальности, адреса и контактных телефонов.

Оценка произведений проводится по следующим критериям: соответствие тематике и целям конкурса, художественный уровень, полнота раскрытия сюжета, профессиональное мастерство, достоверность событий и создание образа сотрудника милиции.