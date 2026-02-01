Температурные рекорды. Самым холодным 1 февраля в Бишкеке было в 1957 году

Самым холодным 1 февраля в Бишкеке было в 1957 году. Такие данные приводит ресурс «Погода и климат».

В тот день в столице зафиксировали -21,8 градуса.

Самым теплым — в 2007-м, когда температура составила +19,8 градуса.

Ресурс «Погода и климат» предоставляет сведения о погоде в разных уголках мира. Температурные рекорды для каждого дня определены как самое низкое и самое высокое значения по ряду данных суточного разрешения. Для мониторинга погоды в Бишкеке суточные сведения взяты с 1936 по 2024 год, а погодных аномалий — с 1898-го.

Норма среднемесячной температуры февраля для столицы составляет -0,5 градуса.

За все время наблюдений самым холодным был февраль 1931 года со среднемесячной температурой -15,3 градуса.

Самым теплым —февраль 2021-го со средней температурой +3,9 градуса.

Согласно прогнозу синоптиков, 1 февраля в столице малооблачно. Днем воздух прогреется до +10 градусов, а ночью температура опустится до 0.