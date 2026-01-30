Дочь Толомуша Океева выпустила книгу о фильме отца

Вышла в свет книга, посвященная художественному фильму «Небо моего детства», ставшему классикой кыргызского национального кино. Об этом сообщает Минкультуры.

Издание представляет собой документальный труд, подробно освещающий историю создания первого художественного фильма великого режиссера Толомуша Океева, который прославил кыргызское кино на весь мир.

«В книгу вошли редкие архивные фотографии, уникальные раскадровки, ранее не публиковавшиеся материалы, а также воспоминания людей, непосредственно принимавших участие в создании картины. В ней подробно рассказывается о сложном и ответственном творческом пути фильма — от момента зарождения идеи до выхода на экран. Автор издания — дочь великого режиссера Азиза Океева. Книга издана при финансовой поддержке киностудии «Кыргызфильм», — говорится в сообщении.