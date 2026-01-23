КР привлекает международных партнеров для развития солнечной энергетики

Сегодня глава Национального агентства по инвестициям при президенте Кыргызской Республики Равшанбек Сабиров встретился с представителями международной инвестиционно-девелоперской компании Vantagion terra group limited.

В ходе встречи были обсуждены вопросы инвестиционного сотрудничества в сфере солнечной энергетики, в том числе реализация энергетических проектов в горных и труднодоступных регионах Кыргызской Республики.

«Развитие возобновляемых источников энергии является одним из приоритетов государственной инвестиционной политики. Мы заинтересованы в привлечении надежных международных партнеров для реализации устойчивых и технологичных проектов, особенно в регионах с ограниченным доступом к энергоснабжению», — отметил Равшанбек Сабиров.

Vantagion terra group limited — международная инвестиционно-девелоперская платформа, специализирующаяся на создании инфраструктуры возобновляемых источников энергии и реализующая полный цикл проектов от инвестиций до строительства и эксплуатации солнечных и ветровых электростанций.

По итогам встречи стороны подтвердили взаимную заинтересованность в дальнейшем развитии сотрудничества и проработке конкретных проектов в сфере зеленой энергетики Кыргызской Республики.