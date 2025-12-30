10:42
USD 87.41
EUR 103.01
RUB 1.12
Общество

Forbes: Певица Бейонсе стала долларовым миллиардером

Бейонсе стала пятым музыкантом, чье состояние превысило $1 миллиард. Об этом сообщает Forbes.

По данным журнала, мировой тур американской певицы The Renaissance 2023 года собрал почти $600 миллионов, а в 2024-м Бейонсе выпустила альбом в стиле кантри Cowboy Carter, который «открыл ей новые коммерческие возможности».

«Теперь она входит в элитную группу знаменитостей, которые недавно пересекли порог состояния с тремя числовыми разрядами... и становится всего пятым музыкантом, присоединившись к своему мужу Jay-Z, а также к [Тейлор] Свифт, Брюсу Спрингстину и Рианне», — говорится в материале.

Всего в списке миллиардеров 22 артиста.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/356569/
просмотров: 333
Версия для печати
Материалы по теме
Курс о влиянии Бейонсе на современную культуру вводят в Йельском университете
Невероятно красиво! Бейонсе выпустила клип на саундтрек к фильму «Король Лев»
Бейонсе — самая высокооплачиваемая певица в мире
Опубликована первая фотография двойняшек Бейонсе
Популярные новости
Граждане, чьи дома сносят из-за железной дороги, просят компенсации Граждане, чьи дома сносят из-за железной дороги, просят компенсации
Старый автопарк усиливает смог в&nbsp;Кыргызстане. Что придумали чиновники Старый автопарк усиливает смог в Кыргызстане. Что придумали чиновники
Судья ВС&nbsp;КР&nbsp;о&nbsp;новшествах трудового права и&nbsp;о&nbsp;том, как это отразится на&nbsp;людях Судья ВС КР о новшествах трудового права и о том, как это отразится на людях
В&nbsp;Бишкеке до&nbsp;Нового года снег не&nbsp;ожидается. Прогноз погоды на&nbsp;29-31 декабря В Бишкеке до Нового года снег не ожидается. Прогноз погоды на 29-31 декабря
Бизнес
График работы ЦОН &laquo;Бишкекгаз&raquo; в&nbsp;новогодние выходные График работы ЦОН «Бишкекгаз» в новогодние выходные
Сообщества устойчивого развития: коллективные форматы становятся новой нормой Сообщества устойчивого развития: коллективные форматы становятся новой нормой
Эксперты из&nbsp;37&nbsp;стран посетили Meet Global MICE Congress в&nbsp;Москве Эксперты из 37 стран посетили Meet Global MICE Congress в Москве
KFC рядом с&nbsp;теми, кому особенно важна поддержка KFC рядом с теми, кому особенно важна поддержка
30 декабря, вторник
10:38
Аудит в Нацстаткоме выявил нарушения на 18,8 миллиона сомов Аудит в Нацстаткоме выявил нарушения на 18,8 миллиона с...
10:31
В новогодние праздники усилены междугородние пассажирские перевозки
10:27
В Бишкеке задержана подозреваемая в мошенничестве на 4,6 миллиона сомов
10:16
Forbes: Певица Бейонсе стала долларовым миллиардером
10:02
Восемь диспетчеров на весь Бишкек. Скорой помощи планируют увеличить штат