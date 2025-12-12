21:49
Автотрансформатор для Курпсайской ГЭС привезут раньше установленного срока

Автотрансформатор для Курпсайской ГЭС из Китая привезут раньше установленного срока. Об этом сообщает пресс-служба ОАО «Электрические станции».

По ее данным, делегация ОАО посетила производственную площадку компании Shaanxi Hanzhong Transformer Co., Ltd. (Шэньси-Ханьчжунский трансформаторный завод) в Китае, где реконструируют трансформатор.

«Кыргызская делегация проверила соблюдение производственных графиков изготовления, а также оценила возможности досрочной поставки автотрансформаторов АТ-1 и АТ-2 мощностью 125 мегаватт каждый. Реконструкция автотрансформаторов осуществляется за счет иностранных инвестиций по контракту «под ключ». Трансформатор АТ-1 доставят до 1 февраля 2026 года (вместо ранее установленного срока — 1 марта 2026 года), а трансформатор АТ-2 привезут до 1 марта 2026 года (вместо 1 апреля 2026 года)», — говорится в сообщении.
