В Кыргызстане создают центр развития рыболовства и аквакультуры

Департамент рыбопромышленного комплекса провел встречу с руководством Корейского морского института (KMI) по реализации проекта «Национальный центр развития аквакультуры и рыболовства» Кыргызской Республики на базе Регионального отдела акклиматизации и разведения рыбы (Станция). Об этом сообщает Минводсельпром.

По его данным, национальный центр рыболовства и аквакультуры планирует осуществлять работы по воспроизводству ценных и промысловых видов рыб, реализовать программы повышения кадровой квалификации, будет являться учебной и научной площадкой для студентов, научных сотрудников, специалистов-рыбоводов и других.

Стороны подчеркнули важность строящегося центра для рыбной отрасли республики. В настоящее время реализация проекта находится на завершающей стадии. Директор департамента поблагодарил корейскую сторону за реализацию этого значимого для рыбной отрасли проекта.

Представители департамента и Корейского морского института в ходе переговоров согласовали сроки официального открытия национального центра развития аквакультуры и рыболовства во втором квартале 2026 года.