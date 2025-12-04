Бишкекчан приглашают на рождественский базар

В Бишкеке пройдет рождественский базар. Об этом сообщает пресс-служба посольство Германии в Кыргызской Республике.

По ее данным, базар состоится 6 декабря в 13.00 в ресторане «Штайнброй» на улице Герцена, 5a.

«Гостей ожидает теплая и праздничная атмосфера, насыщенная духом европейского Рождества. На базаре можно приобрести рождественские подарки и украшения, изделия ручной работы от местных и международных мастеров. Бишкекчан ждет множество вкусных угощений и лакомств, а также традиционное предрождественское настроение, которым хочется делиться. Часть вырученных средств передадут на благотворительные проекты. Вход свободный», — говорится в сообщении.