20:36
USD 87.45
EUR 102.12
RUB 1.13
Общество

Бишкекчан приглашают на рождественский базар

В Бишкеке пройдет рождественский базар. Об этом сообщает пресс-служба посольство Германии в Кыргызской Республике.

По ее данным, базар состоится 6 декабря в 13.00 в ресторане «Штайнброй» на улице Герцена, 5a.

«Гостей ожидает теплая и праздничная атмосфера, насыщенная духом европейского Рождества. На базаре можно приобрести рождественские подарки и украшения, изделия ручной работы от местных и международных мастеров. Бишкекчан ждет множество вкусных угощений и лакомств, а также традиционное предрождественское настроение, которым хочется делиться. Часть вырученных средств передадут на благотворительные проекты. Вход свободный», — говорится в сообщении.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/353469/
просмотров: 429
Версия для печати
Материалы по теме
Внедрение системы «Базар»: за 10 месяцев собрано 727 миллионов сомов налогов
Мэрия Оша показала видео «до» и «после» бывшего муниципального базара
В Кыргызстане изменили правила торговли: утверждены новые ставки патентов
Сильный пожар произошел на рынке «Алкан» в Бишкеке
Где в Кыргызстане больше всего рынков и сколько они вмещают торговцев
Знаменитый рынок «Тешик-Таш» в Оше тоже перенесут за город
Талас шаарындагы «Кербен-Базар» базары мамлекетке кайтарылды
Кара-Сууда «Туратали» базарынын жер тилкеси мамлекетке кайтарылды
Бишкектеги «Оберон» жана «Оберон-Форт» базарлары кадимки режимде иштей берет
«Оберон» базарынын жери 3,8 млрд сомго бааланган. Базар мамлекетке кайтарылды
Популярные новости
Прощай, Бишкек! Готовы&nbsp;ли вы&nbsp;уехать на&nbsp;джайлоо по&nbsp;совету замминистра? Опрос Прощай, Бишкек! Готовы ли вы уехать на джайлоо по совету замминистра? Опрос
Дан старт строительству альтернативного тоннеля &laquo;Келечек&raquo; на&nbsp;перевале Тоо-Ашуу Дан старт строительству альтернативного тоннеля «Келечек» на перевале Тоо-Ашуу
МВД КР: Список якобы будущих депутатов Жогорку Кенеша в&nbsp;соцсетях&nbsp;&mdash; фейк МВД КР: Список якобы будущих депутатов Жогорку Кенеша в соцсетях — фейк
И. о. главы Министерства здравоохранения&nbsp;КР представили коллективу И. о. главы Министерства здравоохранения КР представили коллективу
Бизнес
&laquo;Оптима Банк&raquo;: Успейте принять участие в&nbsp;акции &laquo;Вперед за&nbsp;короной&raquo; «Оптима Банк»: Успейте принять участие в акции «Вперед за короной»
MIX&nbsp;&mdash; тариф, который подстраивается под вашу жизнь MIX — тариф, который подстраивается под вашу жизнь
Central Asia Capital и&nbsp;&laquo;Российская газета&raquo; подписали партнерское соглашение Central Asia Capital и «Российская газета» подписали партнерское соглашение
Кешбэк 5&nbsp;процентов от&nbsp;BAKAI&nbsp;&mdash; покупайте в&nbsp;супермаркетах весь декабрь выгоднее Кешбэк 5 процентов от BAKAI — покупайте в супермаркетах весь декабрь выгоднее
4 декабря, четверг
20:23
В Вирджинии енот разбил бутылки вина в магазине и уснул пьяным в туалете В Вирджинии енот разбил бутылки вина в магазине и уснул...
20:01
Садыр Жапаров встретился со спикером Национальной Ассамблеи Пакистана
20:00
Премьерный четверг. Какие фильмы сегодня вышли в прокат в Бишкеке
19:45
Бишкекчан приглашают на рождественский базар
19:27
В Оше установили новогоднюю елку. Пока ее украшают, дорогу перед мэрией закроют