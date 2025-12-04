Когда исчезнут завалы мусора в Бишкеке, рассказал вице-мэр

«Когда в Бишкеке решат вопросы мусорных завалов и есть ли, вообще, какое-то решение проблемы?» — спросила на заседании постоянной комиссии горкенеша по ЖКХ, ТЭК и транспорту ее председатель Динара Бекмуратова.

По словам вице-мэра города Рамиза Алиева, решение есть.

«В прошлом году парк МП «Тазалык» обновили, появилась новая спецтехника. Предприятие работает в штатном режиме, завалов, кроме краткосрочных, однодневных, не наблюдается. Но, конечно, есть места, где в связи с поломкой техники или нехваткой водителей можем отставать от графика на сутки, может быть, двое. В основном во всех районах мусор вывозят по графику», — ответил он.

Динара Бекмуратова считает, что тем не менее проблема кардинально не решается, особенно в микрорайонах. Она предложила пересмотреть график так, чтобы мусоровозы выезжали на участки чаще.

Чиновник подчеркнул, что по городу есть более 40 точек, где приходится убирать отходы по несколько раз в день.

«Всему виной новое строительство многоэтажных домов, где предусмотрено все — от детских площадок до камер хранения резины, кроме мусорной контейнерной площадки. К примеру, на пересечении улиц Токтогула и Исанова мусор вывозят трижды в день. Эта точка рассчитана только на четыре дома, но сейчас вокруг понастроили еще около шести домов. Никто не предусматривает контейнерные площадки, поэтому мы решили перейти на мусоросортировочные пункты, которые разгрузят ситуацию», — отметил он.

Рамиз Алиев добавил, что при проектировании застройщик обязан предусмотреть наличие мусорной контейнерной площадки, и зачастую в проектах они есть.

«Но по неизвестным причинам при вводе в эксплуатацию на этот факт не обращали раньше внимания. Теперь мэр Бишкека сам держит этот вопрос на контроле, теперь ни одну многоэтажку не введут в эксплуатацию без наличия контейнерной площадки», — подчеркнул он.